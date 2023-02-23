



Депутат “Ликуд” о войне в Украине: Мы должны быть на правильной стороне

Председатель Комитета по иностранным делам и обороне, депутат Кнессета от “Ликуд” Юлий Эдельштейн рассказал радиостанции "Решет Бет" о своей встрече с Президентом Украины Зеленским.



“От нас ждут не только доставки гуманитарной помощи, но и защиты гражданского населения, которое находится под угрозой”, – сказал Эдельштейн. “Я рад, что мы добились прогресса в переговорах о системах раннего предупреждения”.



Депутат высказался и относительно попытки бывшего премьер-министра Нафтали Беннета выступить посредником между Зеленским и Путиным.



“У израильского посредничества не было никаких шансов. Это был предлог для нас, чтобы сидеть на заборе в начале войны”, – поделился своим мнением Эдельштейн. “Мы должны быть на правильной стороне, а не на стороне Ирана и Северной Кореи”.