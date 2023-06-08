



Депутат “Ликуд” не поддержит коалицию, если его законопроект о ШАБАКе отклонят

Депутат от “Ликуд” в четверг пригрозил прекратить голосовать за коалицию, если правительство не продвинет представленный им законопроект о привлечении службы безопасности ШАБАК к борьбе с преступностью в арабском сообществе. Элияху Ревиво, заявил, что он не будет чувствовать себя обязанным голосовать за коалицию до тех пор, пока закон не будет принят.



“Я пришел в Кнессет с целью восстановить безопасность граждан Израиля, и для этого я внес этот законопроект, наряду с несколькими другими предложениями, касающимися правопорядка, чтобы привлечь ШАБАК к борьбе с серьезными преступлениями. Но, к моему сожалению, это правительство не продвигает его, несмотря на все мои попытки поговорить с лицами, принимающими решения”, – написал депутат в Twitter.



Его законопроект был отклонен Министерским комитетом по законодательству из-за возражений со стороны юридического советника Гали Бахарав-Миара и ШАБАКа.



Несколько членов коалиции, включая министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, настаивают на участии ШАБАКа в борьбе с преступностью, особенно в арабских общинах, где в последние годы смертоносное насилие унесло множество жизней.



Перед ШАБАК, как правило, ставится задача бороться с преступностью на националистической почве, и многие арабские лидеры выступают против участия агентства в делах, не связанных с терроризмом. Высокопоставленные чиновники ШАБАКа также категорически против участия агентства в борьбе с преступными организациями, опасаясь, что использование инструментов, которые оно использует в борьбе с палестинским террором, против гражданских лиц может может нанести вред.



“Ликуд” гневно отреагировал на заявление Элиягу Ревиво, предупредив, что он может лишиться других постов в Кнессете в качестве координатора коалиции в Министерстве финансов и председателя комитета по иностранным рабочим.



“Тот, кто считает себя свободным от ответственности перед коалицией, должен также считать себя свободным от ролей в коалиции”, – написал председатель коалиции Офир Кац.