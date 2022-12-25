



Депутат “Ликуда” назвала Беннета “мошенником, обокравшим израильских детей”

Депутат от партии “Ликуд” Галит Дисталь-Атбариан выступила с резкой критикой в ​​адрес бывшего премьер-министра Нафтали Беннета и призвала израильтян помочь финансировать судебные расходы активиста “Ликуд” Игаля Малки, против которого Беннет подал иск.



“В своей крепости сидит аферист-миллионер и оскорбляет людей, которые осмелились разоблачить тот факт, что он взял 50 миллионов шекелей у детей Израиля только для того, чтобы его дети не были вынуждены переехать в Иерусалим”, – говорится в сообщении Дисталь-Атбариан.



“Игаль Малка получил очередной иск от мошенника на миллион шекелей. Он не разорится, но вы ему нужны”, – добавила она.



В публикации в своем аккаунте в Твиттере Дисталь-Атбариан попросила: “Пожертвуйте и поделитесь, чтобы мы все увидели, как мошенник отвечает в суде на те же вопросы, которые он сейчас пытается похоронить, запугивая”.



Недавно Беннетт подал иск на 500 000 шекелей против Игаля Малки после распространения информации о предполагаемом ремонте семейного дома Беннетов в Раанане.



Перед подачей иска Малке было направлено письмо-предупреждение, на которое тот не ответил. Беннетт объявил, что, если он выиграет судебный процесс, он пожертвует деньги семьям погибших.



“Я сражаюсь не за себя, а за всех, кто хочет исправить общественный дискурс в Израиле”, – сказал тогда Беннет.



Иск против Малки был подан после того, как он отказался выполнить требование Беннета опубликовать извинения и выплатить компенсацию в размере 10 000 шекелей.



“Как вы понимаете, подлый мошенник прислал мне предупреждение перед судебным иском”, – написал Малка в своем Twitter. “Это, конечно, попытка заставить меня замолчать. Но если я соглашусь, он перейдет к следующему в очереди и следующему за ним. Ну, ребята, он пришел не к тому человеку. Здесь капитуляций не будет. Мы идем в суд".