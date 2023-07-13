



Депутат “Ликуд”: Мы в шаге от политического убийства, которое потрясет страну

Депутат Кнессета Кэти Шитрит от “Ликуд” в среду, 12 июля, ответила на призыв председателя "Махане-Мамлахти" Бенни Ганца вернуться к переговорам по судебной реформе.



“Это лицемерно и показывает отсутствие лидера. Была историческая возможность объединить коалицию и оппозицию, но вместо этого оппозиция устроила большое шоу, пока не получила больше мест в опросах”, – сказала Шитрит. "Переговоры все время велись с угрозой, что любые разногласия приведут к их срыву. Что нам делать? Подставлять другую щеку? Мы потеряли доверие к лидерам оппозиции".



Комментируя трения в ходе антиправительственных протестов, последовавших за одобрением в первом чтении законопроекта “об основании разумности”, Шитрит предупредила: “Мы в одном шаге от политического убийства, которое потрясет страну”. По ее словам, демонстрации призваны “создать хаос и поджечь страну”.



Также депутат раскритиковала лидеров протестов.

“Это люди, которые когда-то занимали посты премьер-министров и глав штабов, так как вы относитесь к стране, которая дала вам возможность занять свой пост? Это то, что нам сейчас нужно? Сразиться друг с другом?” –сказала она.



Еще более резко Шитрит раскритиковала юридического советника Гали Бахарав-Миара, заявив: “Юридическому советнику необходимо провести переоценку ценностей. По сути, она сказала: “Протестуйте, переверните страну вверх дном, вам разрешено это делать”.



В то же время депутат не считает, что нужно уволить Бахарав-Миара.



“Она должна уйти по своей воле, по той простой причине, что это правительство, вероятно, не соответствует ее мировоззрению и ее образу жизни. Она была избрана во время предыдущего правительства, и мы ничего о ней тогда не слышали”, – считает она.