



Депутат Латвии послал делегатов РФ на заседании ОБСЕ “вслед за русским кораблем”

Депутат Сейма Латвии, глава комиссии по иностранным делам Рихард Колс выступил против присутствия российской делегации на заседании Парламентской ассамблеи ПА ОБСЕ. Он подчеркнул, что в делегацию входят люди, попавшие под санкции Евросоюза в связи с российской аннексией части украинских территорий.



“И мы сидим, как будто ничего не происходит. Я воспользуюсь моментом и передам сообщение российской делегации, сидящей в этом зале. Я процитирую украинского пограничника: “Русский военный корабль, пошел …”, — сказал Колс. Он произнес свою речь на английском, но последнюю фразу сказал на русском.



Вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой в ответ заявил, что Россия представлена на сессии на законных основаниях.



"Мы не потерпим прямых оскорблений в адрес России, в адрес нашего президента. Все те, кто хотят оскорблять Россию, могут выйти из этого зала вместе со своими украинскими флагами", – сказал он.



Во время речи Толстого половина делегатов покинули зал заседаний ПА ОБСЕ. 23 февраля в Вене открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На предыдущей осенней сессии делегации России не присутствовала, так как принимавшая сессию Польша отказала им в визах.



Президент Украины Владимир Зеленский призывал исключить Россию из ПА ОБСЕ. В свою очередь, украинская делегация в ПА ОБСЕ заявила, что будет бойкотировать заседания до исключения России.