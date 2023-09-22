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Депутат Коэн: Израиль не будет мириться с огненным террором
22.09.2023 19:14 Алина Груднева

Депутат Коэн: Израиль не будет мириться с огненным террором

Депутат Кнессета Альмог Коэн приветствовал удары Армии обороны Израиля по Газе в качестве ответных мер на беспорядки вдоль границы и запуски зажигательных шаров.

"Приветствую министра обороны Йоава Галанта и ЦАХАЛ за быстрый и резкий ответ на эти террористические акты. Жители Негева и районов на границе с Газой твердо стоят на стороне ЦАХАЛа и поддерживают его действия", - сказал Коэн.

По его словам, Израиль не будет мириться с огненным террором, который возобновили террористы.
 

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