



Депутат Коэн: Израиль не будет мириться с огненным террором

Депутат Кнессета Альмог Коэн приветствовал удары Армии обороны Израиля по Газе в качестве ответных мер на беспорядки вдоль границы и запуски зажигательных шаров.



"Приветствую министра обороны Йоава Галанта и ЦАХАЛ за быстрый и резкий ответ на эти террористические акты. Жители Негева и районов на границе с Газой твердо стоят на стороне ЦАХАЛа и поддерживают его действия", - сказал Коэн.



По его словам, Израиль не будет мириться с огненным террором, который возобновили террористы.

