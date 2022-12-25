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Депутат Кнессета: врач может отказать в лечении на религиозных основаниях
25.12.2022 13:50 Аркадий Бочаровский

Депутат Кнессета: врач может отказать в лечении на религиозных основаниях

Член Кнессета Орит Струк (Религиозный сионизм) 25 декабря высказалась законе на запрет дискриминации, который ее партия стремится изменить.

Стрик заявила в интервью 12-му каналу, что врачей нельзя заставлять лечить вопреки их религиозной позиции. "Пока есть достаточно других врачей, которые могут оказать услугу - врач не должен быть принужден к лечению", - сказала она. "Нам нужно перестать относиться к еврейскому закону как к чему-то менее ценному. Законодательство страны выражает ее моральный кодекс".

Другой депутат от религиозных сионистов, Симха Ротман, заявил, что владелец отеля может отказать в обслуживании паре геев.
 

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