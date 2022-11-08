



Депутат Кнессета Владимир Белиак: мы переборщили



Депутат Кнессета Владимир Белиак от партии "Еш Атид" признал, что нужно было по иному строить отношения с оппозицией.



"Я думаю, что мы переборщили, и было место для иного поведения с оппозицией. Сейчас я тревожусь за судьбу Государства Израиль", - сказал Беляк в эфире радиостанции "Галей Исраэль".



По его словам, "мы не получили большинства, теперь мы попытаемся убедить четверть миллиона человек в правоте нашего пути и встретимся через два-три года. Мы должны сказать правду - никакого блока не было, Мейрав Михаэли действовала в своих интересах".