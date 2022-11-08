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Депутат Кнессета Владимир Белиак: мы переборщили
08.11.2022 17:14 Аркадий Бочаровский

Депутат Кнессета Владимир Белиак: мы переборщили


Депутат Кнессета Владимир Белиак от партии "Еш Атид" признал, что нужно было по иному строить отношения с оппозицией.

"Я думаю, что мы переборщили, и было место для иного поведения с оппозицией. Сейчас я тревожусь за судьбу Государства Израиль", - сказал Беляк в эфире радиостанции "Галей Исраэль".

По его словам, "мы не получили большинства, теперь мы попытаемся убедить четверть миллиона человек в правоте нашего пути и встретимся через два-три года. Мы должны сказать правду - никакого блока не было, Мейрав Михаэли действовала в своих интересах".

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