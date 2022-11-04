



Депутат Кнессета требует отменить гей-парад

Ави Маоз, глава партии Ноам и депутат Кнессета от религиозных сионистов сообщил, что будет добиваться отмены гней-парада в Иерусалиме.



Маоз сказал: "Мы рассмотрим отмену парада гордости с юридической точки зрения. Кто проводит парад, который является сплошной провокацией на публике? Знаете ли вы, как сильно вредит нам такой парад в Иерусалиме?"



Маоз также рассказал о других своих желаниях : "Конечно, я хотел бы стать министром в правительстве, которое будет сформировано. Я бы очень хотел участвовать во влиянии на Министерство образования. Заместитель министра, министр “.