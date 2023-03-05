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Депутат Кнессета сравнила критику США в адрес Смотрича с “собачьим лаем”
05.03.2023 15:15 Ирина Демьянова

Депутат Кнессета сравнила критику США в адрес Смотрича с “собачьим лаем”

Депутат от партии "Оцма Йегудит" Лимор Сон Хар Мелех считает, что критика США в адрес министра финансов Бецалеля Смотрича равносильна "лаю собак".

"Лично я рекомендовала бы Смотричу не заводиться - мы привыкли, что собаки лают, а караван проходит мимо", - сказала она в интервью радио Ynet.

На прошлой неделе США резко осудили призыв Смотрича "стереть с лица земли" Хавара, а в Белом доме обсуждался вопрос о предоставлении ему визы для поездки в Вашингтон на следующей неделе.
 

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