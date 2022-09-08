



Депутат Кнессета Орит Струк: нам нужен "Страж стен 2"

Депутат Кнессета от партии "а-Ционут а-Датит" Орит Струк, раскритиковала службы безопасности, ссылаясь на сегодняшний арест террориста, планировавшего устроить взрыв в Тель-Авиве.



"Великое чудо, что страшная атака была предотвращена в последнюю минуту в самом центре Яффо. Это в очередной раз убеждает в необходимости "Стража стен 2". Но этого не произойдет с нынешним начальником службы безопасности, для которого каждое нападение является поводом для укреплять Палестинскую автономию, вместо того, чтобы разоружать ее и ее жителей", — заявила Струк.

