



Депутат Кнессета: мы должны помочь Украине

Депутат Кнессета от партии Нир Баркат, посетивший Киев под усиленной охраной, призвал Израиль помочь Украине.

Об этом сообщает Ynet.

Баркат также съездил в Умань и Ирпень с главным раввином Украины.

"Ущерб, нанесенный Украине, просто невообразим. Как еврейский народ, мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинскому народу и еврейской общине. Есть серьезные проблемы с приемом десятков тысяч евреев, которые хотят переехать в Израиль", - сказал он.

Ожидается, что Баркат проведет Шаббат в украинской столице, после чего вернётся в Израиль.