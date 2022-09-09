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Депутат Кнессета: мы должны помочь Украине
09.09.2022 12:52 Алина Груднева

Депутат Кнессета: мы должны помочь Украине

Депутат Кнессета от партии Нир Баркат, посетивший Киев под усиленной охраной, призвал Израиль помочь Украине.

 
Об этом сообщает Ynet.
 
Баркат также съездил в Умань и Ирпень с главным раввином Украины. 
 
"Ущерб, нанесенный Украине, просто невообразим. Как еврейский народ, мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинскому народу и еврейской общине. Есть серьезные проблемы с приемом десятков тысяч евреев, которые хотят переехать в Израиль", - сказал он.
 
Ожидается, что Баркат проведет Шаббат в украинской столице, после чего вернётся в Израиль. 

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