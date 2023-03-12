



Депутат Кнессета избран в Международный антитеррористический комитет

Депутат Кнессета от партии "Ликуд" и бывший представитель Израиля в ООН Дани Данон избран в Контртеррористический комитет Международного парламентского союза в Бахрейне на 146-й ассамблее МПС.



Данон был избран тайным голосованием законодателями из 47 стран. Его соперниками были парламентарии из Швеции, Голландии и Испании.



"Мое избрание многими странами мира на этот пост является твердым признанием проблем, стоящих перед Израилем в этом отношении, а также наших обширных ноу-хау и возможностей в борьбе с терроризмом", — говорит Данон.



В состав израильской делегации, отправившейся на ассамблею в Манаму, вошли депутат от партии "Ликуд" Дан Илуз и представители оппозиции Элазар Штерн и Ифат Шаша-Битон.

