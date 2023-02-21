



Депутат Кнессета Эдельштейн: Израиль должен стоять рядом с Украиной

Депутат Кнессета Юли Эдельштейн, посетивший Украину с официальным визитом с коллегой Зеэвом Элькиным, настоял на необходимости предоставления Украине помощи.



Член правящей партии Израиля "Ликуд" призвал свое государство встать на сторону пострадавшей от войны страны и перестать "сидеть на заборе".



"Я вчера вечером встречался с Президентом Украины Зеленским и своими глазами видел, что происходит в регионе. Причастность Ирана очевидна", - сказал он.



По словам Эдельштейна, иранские технологии и оружие используются Россией для нападений на Украину.



"Давайте не будем позволять этому продолжаться и не будем больше сидеть на заборе. Израиль должен встать на сторону Украины против опасной комбинации России и Ирана", - подчеркнул он.



