



Депутат Кнессета: Бен-Гвир и Шабтай разжигают насилие в арабском обществе



Член Кнессета Аида Тума Сулейман дала интервью радио 103FM о волне убийств и насилия в арабском обществе.



Политик атаковала правительство и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, которые, по ее словам, "несут прямую ответственность" за сложившуюся ситуацию.



Она также потребовала, чтобы начальник полиции ушел в отставку: "Министр национального позора и его начальник полиции не только не справились со своими обязанностями, в моих глазах они разжигают это насилие", - заявила она. "Мы должны проснуться, жизни наших молодых людей не пропадут зря". Улицы Израиля кровоточат: молодой человек был убит в Гильбоа, 30-летнего застрелили в Акко "Я думаю, мы уже видели вчера вечером, насколько велик гнев, что это происходит на фоне всего, что происходит в арабском населении, каждый день в секторе происходят потери, вчера были убиты 3 человека".



"Вчерашний случай убийства не похож на другие случаи, правительство несет за него прямую ответственность. Когда идет постоянная кампания подстрекательства против арабского населения, как будто каждый из нас потенциально вреден, время от времени евреям даются инструкции и указания - выходить с оружием. Ясно, что министр национального позора и его начальник полиции не только не справились с задачей, в моих глазах они разжигают эти дела, им нужно немедленно сказать, что так больше продолжаться не может. Начальник полиции, который говорит, что в нашей культуре принято убивать друг друга, что я могу потребовать от него, кроме как уйти в отставку?"