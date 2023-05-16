Новости » Политика
Депутат Кнессета Айман Уда уходит из политики
16.05.2023 20:43 Ирина Демьянова

Депутат Кнессета Айман Уда уходит из политики

Депутат Кнессета Айман Уда, глава партии Хадаш-Таал, объявляет, что собирается уйти из политики и не будет баллотироваться на предварительных выборах партии, предшествующих следующим выборам в Кнессет.

12-й канал сообщает, что Уда разочаровался в израильской политике, а также считает, что арабское руководство в Израиле нуждается в переменах.

Однако аналитики сообщают Times of Israel, что он теряет влияние.

"Это неудивительно, потому что у него нет реальных шансов", — говорит арабский политолог Эхаб Джабарин.

"Он потерял большую часть своей силы в Хадаше. Он никогда не был очень стабильным, он всегда переходил из одного лагеря в другой", — рассказывает Джабарин The Times of Israel.



 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы