Депутат Кнессета Айман Уда уходит из политики

Депутат Кнессета Айман Уда, глава партии Хадаш-Таал, объявляет, что собирается уйти из политики и не будет баллотироваться на предварительных выборах партии, предшествующих следующим выборам в Кнессет.



12-й канал сообщает, что Уда разочаровался в израильской политике, а также считает, что арабское руководство в Израиле нуждается в переменах.



Однако аналитики сообщают Times of Israel, что он теряет влияние.



"Это неудивительно, потому что у него нет реальных шансов", — говорит арабский политолог Эхаб Джабарин.



"Он потерял большую часть своей силы в Хадаше. Он никогда не был очень стабильным, он всегда переходил из одного лагеря в другой", — рассказывает Джабарин The Times of Israel.