



Депутат Касиф отстранен от участия в пленумах

Депутат от "Хадаш" Офер Касиф отстранен от участия в пленарном заседании на три дня.



Такое решение приняла комиссия по этике.



Касиф также и не сможет пользоваться парламентскими инструментами. Депутат Нисим Ватори от "Ликуда" получил только предупреждение.



В прошлом месяце Касиф, выступая в Кнессете, призвал к восстанию против действующего правительства. В итоге, его принудительно вывели из зала.



Председательствующий на том заседании Ватори приказал Касифу покинуть трибуну, но тот отказался. Тогда были вызваны охранники, которые насильно вывели политика



