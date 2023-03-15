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Депутат Касиф отстранен от участия в пленумах
15.03.2023 17:52 Алина Груднева

Депутат Касиф отстранен от участия в пленумах

Депутат от "Хадаш" Офер Касиф отстранен от участия в пленарном заседании на три дня.

Такое решение приняла комиссия по этике.

Касиф также и не сможет пользоваться парламентскими инструментами. Депутат Нисим Ватори от "Ликуда" получил только предупреждение.

В прошлом месяце Касиф, выступая в Кнессете, призвал к восстанию против действующего правительства. В итоге, его принудительно вывели из зала.

Председательствующий на том заседании Ватори приказал Касифу покинуть трибуну, но тот отказался. Тогда были вызваны охранники, которые насильно вывели политика

 

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