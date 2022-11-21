



Депутат Каръи настаивает: "Три портфеля должны остаться за "Ликудом"

Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Шломо Каръи заявил, что в его партии должны остаться три наиболее востребованных портфеля - минобороны, минфина и министерства иностранных дел.



"Министерство обороны - это портфель, который должен оставаться в руках правящей партии. То же самое касается [министерств финансов] и иностранных дел", - сказал он.



Каръи продолжил: "Немыслимо, чтобы мы отдали и министерство финансов, и министерство обороны, и в итоге "Ликуд" станет еще одной партией в коалиции".