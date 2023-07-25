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Депутат Кахана: ВВС не могут укомплектовать эскадрильи
25.07.2023 08:39 Аркадий Бочаровский

Депутат Кахана: ВВС не могут укомплектовать эскадрильи


Депутат Матан Кахана (Махане Мамлахти), полковник ВВС в отставке сделал заявление в связи с массовым отказом пилотов от службы в резерве.

Кахана сообщает: "Во время последних голосований я бегал с телефоном и показывал его министру обороны, министру юстиции, Гафни, Дери и премьер-министру. Мой друг был сегодня в эскадрилье и написал мне, что они не могут укомплектовать самолеты для тренировок. Это серьезный удар по ВВС. Нас просто загоняют в угол".

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