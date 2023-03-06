



Депутат: Израиль превратился в Бибистан, а Нетаниягу - в Муссо Биби

Утром 6 марта пленум Кнессета утвердил в предварительном чтении закон члена Кнессета Амита Халеви от Ликуда. Согласно новому законопроекту, избранные должностные лица смогут получать пожертвования на юридические и медицинские нужды.



Предполагается, что единственным, кому поможет закон, является премьер-министр Биньямин Нетаниягу, которому запрещено получать сотни тысяч шекелей были собраны в поддержку его судебного процесса.



Между тем, во время обсуждения закона, член Кнессета Михаль Шир из Еш Атид сравнила Нетаниягу с итальянским диктатором Бенито Муссолини со сцены Кнессета: "Наступил момент истины, Израиль должен победить Бибистан, Нетаниягу прошлого больше не существует. Остался только "Муссо Биби" и вокруг него фашизм, бибиизм, каханизм. Почти половина правительства не верит в верховенство закона. Вы не верите в Декларацию независимости", - сказал Шир.

