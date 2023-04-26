



Депутат-харедим удивил протестующих, собравшихся возле его дома

Противники судебной реформы во вторник вывесили израильские флаги со словами “Свобода на нашей земле” возле домов избранных должностных лиц харедим.



Среди прочих, флаги с надписью были вывешены возле дома заместителя министра культуры Яакова Теслера (“Яадут а-Тора”), проживающего в Ашдоде.



Группа демонстрантов также ждала под домом депутата Кнессета Ицхака Пиндруса (“Яадут а-Тора”) в Старом городе Иерусалима, повесив флаги на окна. В ответ Пиндрус принес им чашки кофе и сахар, и пригласил собравшихся вместе с ним на молитву. Протестующие вскоре покинули территорию.

