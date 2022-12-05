



Депутат Готлиб: Беннет- мегаломан, которому моча ударила в голову

Депутат Кнессета Тали Готлиб (Ликуд) выступила с резкой критикой бывшего премьер-министра Нафтали Беннета - за то, что в последние недели угрожает исками всем, кто пишет, что его вилла в Раанане была отремонтирована за государственный счет.



Готлиб пишет: “Беннетт - мегаломан , которому моча ударила в голову. Эти иски - мелкие тяжбы. Было бы гораздо проще, если бы вы извинились за то, что сделали. Существует полный дисбаланс между тем, что человек, обладающий иммунитетом, подает в суд на другого человека, который не может подать против него встречный иск. Лично я ни с кем не сужусь за клевету".

