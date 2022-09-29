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Депутат Госдумы Валуев получил повестку
29.09.2022 14:11 Ольга Белозерова

Депутат Госдумы Валуев получил повестку

Депутат Госдумы РФ и знаменитый боксер Николаев Валуев заявил, что получил повестку и собирается прийти в военкомат.

По его словам, он пойдет в военкомат "после пленарных недель". 

"Родина позовёт - пойду", - заявил он.

Как сообщает Baza, повестка, которую получил Валуев не имеет отношения к частичной мобилизации, объявленной неделю назад в России. По информации издания, депутат получил повестку еще в начале сентября и должен был явиться в военкомат 15 числа, но не сделал этого.

 

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