



Депутат Госдумы Валуев получил повестку

Депутат Госдумы РФ и знаменитый боксер Николаев Валуев заявил, что получил повестку и собирается прийти в военкомат.



По его словам, он пойдет в военкомат "после пленарных недель".



"Родина позовёт - пойду", - заявил он.



Как сообщает Baza, повестка, которую получил Валуев не имеет отношения к частичной мобилизации, объявленной неделю назад в России. По информации издания, депутат получил повестку еще в начале сентября и должен был явиться в военкомат 15 числа, но не сделал этого.



