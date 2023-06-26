



Депутат Госдумы призвал Пригожина и Уткина покончить с собой

Депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев в эфире телеканала Россия 1 призвал главу ЧВК Вагнер Евгения Пригожина покончить с собой.



По его мнению, командиру ЧВК Вагнер Дмитрию Уткину также следует застрелиться.



Гурулев пообещал: где бы не находились представители ЧВК "Вагнера", Следком РФ "разберется досконально с этим вопросом" и примет решение.



Накануне, 25 июня, Гурулев призвал Пригожина покончить с собой. "Только пуля в лоб — единственное спасение и для Пригожина и для Уткина", — так он высказался в программе "Воскресный вечер".