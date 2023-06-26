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Депутат Госдумы призвал Пригожина и Уткина покончить с собой
26.06.2023 12:19 Аркадий Бочаровский

Депутат Госдумы призвал Пригожина и Уткина покончить с собой

Депутат Госдумы, генерал  Андрей Гурулев в эфире телеканала Россия 1 призвал главу ЧВК Вагнер Евгения Пригожина покончить с собой.

По его мнению, командиру ЧВК Вагнер Дмитрию Уткину также следует застрелиться. 

Гурулев пообещал: где бы не находились представители ЧВК "Вагнера", Следком РФ "разберется досконально с этим вопросом" и примет решение.

Накануне, 25 июня, Гурулев призвал Пригожина покончить с собой. "Только пуля в лоб — единственное спасение и для Пригожина и для Уткина", — так он высказался в программе "Воскресный вечер".

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