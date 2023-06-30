



Депутат Госдумы объяснил мятеж Пригожина отстранением от участия в войне

Евгений Пригожин отказался подписывать контракт с Министерством обороны, после чего ему сообщили, что ЧВК “Вагнер” в таком случае не сможет получать деньги от государства и участвовать в боевых действиях на Украине. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



Он напомнил, что за несколько дней до военного мятежа Минобороны РФ выступило с заявлением о том, что все вооруженные формирования обязаны подписать контракт с министерством. Это был приказ лично министра обороны Сергея Шойгу.



“И все, кроме «Вагнера», стали это решение, повторюсь, абсолютно верное, исполнять”, – цитирует Андрея Картаполова ТАСС.



Пригожину сообщили, что в случае отказа “Вагнер” не сможет получать государственное финансирование.



“А для господина Пригожина – это основное, если не главное”, – уверен Картаполов.



По его словам, “попытка госизмены” и “обман боевых товарищей” со стороны Пригожина стали возможны из-за “денег, глупых и непомерных амбиций и возбужденного состояния”.