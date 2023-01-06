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Депутат Госдумы: Новогодний экран вызывает привычные рвотные позывы
06.01.2023 11:39 Аркадий Бочаровский

Депутат Госдумы: Новогодний экран вызывает привычные рвотные позывы

В новогоднюю ночь, 1 января в 00:01 по московскому времени, ВСУ нанесли обстрел американскими снарядами HIMARS по Макеевке. Шесть реактивных снарядов выпустили по зданию ПТУ. Там 600 российских военнослужащих. 

4 января о произошедшем высказалась Нина Останина, депутат Госдумы РФ. По словам Останиной, ситуация страшна не только на фронте, но и на российских телеканалах. Несмотря на макеевскую трагедию, на ТВ крутили веселые передачи и песни. 

— Честно говоря, экран этот вызывает привычные рвотные позывы, — делится своими впечатлениями Нина Останина.

По мнению Нины Останиной, подобное развлечение чересчур. В период боевых действий страна продолжает петь ненужные песни. В час Мужества стране нужны другие «песни», считает депутат.

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