



Депутат Госдумы - мальчику из Киева: Вова, ты получишь ракеты, жди

Депутат Госдумы Олег Нилов принимал участие в благотворительной акции «Елка Желаний».



На праздничном дереве висят не только елочные украшения, но и новогодние пожелания от детей-сирот, детей военнослужащих, а также граждан с ограниченными возможностями. В ходе мероприятия политики берут открытки с елки и стараются выполнить записанные в них желания.



Нилов во время торжественного этого события решил пошутить. Он рассказал, что ему якобы досталась открытка от мальчика Вовы из Киева.



«Вова, ты получишь ракеты, жди. Это, шутка, конечно, без комментариев», – сказал Нилов.



Шутка была воспринята плохо, но Нилова нашел как выкрутиться. «Естественно имелся в виду конкретный мальчик Вовочка Зеленский. Только Вовочка Зеленский из Киева просит ему ракет прислать. Это такой экспромт, что есть такой "мальчиш-плохиш"», – сказал политик в беседе с РИА Новости.