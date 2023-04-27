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Депутат Гилад Карив: Левин говорил, как популист
27.04.2023 21:05 Алина Груднева

Депутат Гилад Карив: Левин говорил, как популист

Депутат от "Авода" Гилад Карив раскритиковал выступление министра юстиции Ярива Левина на "марше миллиона" в Иерусалиме.

По его словам, выход министра к демонстрантам является лучшим объяснением того, "почему демократический протест должен не только продолжаться, но и наращивать свою силу".

"Левин выступал на демонстрации не как министр юстиции демократической страны, а как политик-националист и популист, не терпящий лжи и подстрекательств", — сказал он.


 

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