



Депутат Гилад Карив: Левин говорил, как популист

Депутат от "Авода" Гилад Карив раскритиковал выступление министра юстиции Ярива Левина на "марше миллиона" в Иерусалиме.



По его словам, выход министра к демонстрантам является лучшим объяснением того, "почему демократический протест должен не только продолжаться, но и наращивать свою силу".



"Левин выступал на демонстрации не как министр юстиции демократической страны, а как политик-националист и популист, не терпящий лжи и подстрекательств", — сказал он.





