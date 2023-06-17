



Депутат-генерал РФ требует создать "генетическое оружие против англосаксов"

Депутат Государственной думы РФ генерал-полковник Андрей Гурулев обвинил США в попытке создать "генетическое оружия" против РФ и требует нанести контратаку. Скандальное заявление российский генерал сделал в комментарии ресурсу "Путин в Telegram".



Гурулев обеспокоен сообщением российского Telegram-канала Mash о том, что Америка якобы строит биолабораторию в Норвегии около российской границы.



Депутат посчитал эту информацию доказательством дикой конспирологической версии о том, что Соединенные Штаты создают биологическое оружие против россиян. "Нам надо самим садиться, нашим ученым, и разрабатывать такое же оружие против англосаксов. Они же специально изучают генофонд каждого народа и под генофонд пытаются сделать то оружие, которое этот народ уничтожит. Надо заняться англосаксами — это главный враг", - заявил Гурулев.



