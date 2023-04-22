



Депутат Европарламента: ЕС должен быть готов ввести санкции против Китая

Если Китай решил напасть на Тайвань, Европейский союз должен стать на сторону демократии и ввести санкции против Пекина.



Об этом заявил глава фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер, пишет Der Spiegel.



"ЕС должен быть готов ввести широкомасштабные санкции в случае нападения Китая на Тайвань, заранее и убедительно заявив об этом", - говорится в сообщении.



Он назвал это лучшей возможностью предотвратить эскалацию в регионе.



"Такие лидеры как китайские и российские понимают только язык силы. Нам также нужна зона свободной торговли для демократий", - добавил Вебер.



