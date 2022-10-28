



Депутат "Еврейского дома" призывает строить больше жилья в Иерусалиме

Депутат Кнессета от партии "Еврейский дом" Йом Тов Кальфон призвал строить больше единиц жилья в Иерусалиме.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



По информации издания, депутат совершил поездку по еврейским кварталам восточного и северного Иерусалима с ассоциацией "If I Forget You".



Цель тура состояла среди прочего в планировании и обдумывании того, как развивать еврейское поселение и укреплять еврейское большинство в Иерусалиме. В ходе визита депутат Кальфон посетил район "Кедмат Цион", расположенный недалеко от Абу-Диса, где он встретился с жителями и ознакомился с демаркационной границей.



"Только 10 семей живут здесь, перед Сионом, в комплексе, примыкающем к разделительному забору, за забором находится район Абу-Дис, который часть левых, включая Бени Ганца, хотят сделать столицей Палестины. Еврейское присутствие там имеет стратегическое значение, люди которые здесь живут - пионеры, это сионизм в лучшем виде. Они пришли поселиться сюда, чтобы обеспечить еврейское присутствие в центре нашей столицы, поэтому план добавить 400 жилые единицы на место должны продолжать продвигаться", - заявил Йом Тов Кальфон.