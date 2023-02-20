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Депутат Евгений Сова: Протестующие - не  анархисты
20.02.2023 10:45 Аркадий Бочаровский

Депутат Евгений Сова: Протестующие - не  анархисты

Депутат Наама Лазими (Авода) ответила на слова депутата Тали Готлиб (Ликуд), которая выразила возмущение в связи с тем, что ее дом был заблокирован протестующими.

Лазими сказала: "Я хочу напомнить вам о БАГАЦе, который защитил родителей детей с ограниченными возможностями - у этих родителей нет другой защиты". 

Член Кнессета Офер Касиф (Хадаш-Тааль) отметил: "На протяжении многих лет правые подстрекали - прежде всего посмотрите на себя". Депутат  Евгений Сова (НДИ) добавил: "Демонстранты не анархисты - те, кто приехал сегодня в Иерусалим, это те, кому небезразлична судьба страны".
 

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