



Депутат Евгений Сова: Протестующие - не анархисты

Депутат Наама Лазими (Авода) ответила на слова депутата Тали Готлиб (Ликуд), которая выразила возмущение в связи с тем, что ее дом был заблокирован протестующими.



Лазими сказала: "Я хочу напомнить вам о БАГАЦе, который защитил родителей детей с ограниченными возможностями - у этих родителей нет другой защиты".



Член Кнессета Офер Касиф (Хадаш-Тааль) отметил: "На протяжении многих лет правые подстрекали - прежде всего посмотрите на себя". Депутат Евгений Сова (НДИ) добавил: "Демонстранты не анархисты - те, кто приехал сегодня в Иерусалим, это те, кому небезразлична судьба страны".

