



Депутат “Еш Атид”: Я никогда не буду сидеть с Нетаниягу, он заклятый преступник

Депутат Кнессета Рам Бен-Барак от “Еш Атид” считает, что никакого мятежа в рядах “Ликуд” нет, и помимо Юлия Эдельштейна, который действует независимо, остальные депутаты партии сотрудничают с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



“Они согласовывает все с Нетаниягу, – сказал Бен-Барак в интервью Israel National News и отметил, что “Эдельштейна независим, другие вряд ли. Время покажет”.



Депутат уверен, что коалиция доказала своим поведением при утверждении закона об “основании разумности”, что “у них нет желания вести переговоры”. По его мнению, закон не является “мелкой деталью”, как его представила коалиция.



“Посмотрите, что он делает с экономикой и армией. Это мелочь?" – сказал Бен-Барак. “Существует сильное желание назначать на политические должности неквалифицированных людей только потому, что они приносят голоса, являются партнерами или членами семьи, при этом суд не сможет сказать им, что назначать их неразумно, потому что у них нет квалификации”.



“Те, кто хочет отменить причину разумности, – это те, кто планирует делать неразумные вещи. Если она так незначительна, почему вы так настаиваете на ней?” – добавил депутат. “В конце концов, ответственность лежит не на летчике, солдате бронетанкового корпуса или гражданине, а на премьер-министре и коалиции”.



Относительно возможности создания правительства национального единства, Бен-Барак дал понять, что его партия не присоединится к правительству Нетаниягу.



“Я попытаюсь убедить свою партию, но не думаю, что она примет рекомендацию, потому что думает так же, как я. А я никогда не буду сидеть с Биньямином Нетаниягу в одном правительстве”.



“Я не буду сидеть под началом того, кто является отъявленным лжецом. В моих глазах он заклятый преступник, он разделил нас и вызвал конфликт”, – считает депутат. “Я не верю ни единому его слову, он не соблюдал ни одной заключенной сделки”.