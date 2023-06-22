



Депутат Еш Атид: слова пилота важнее слов обычного гражданина





Член Кнессета от партии Еш Атид Саймон Дэвидсон считает, что заявление пилота гораздо более значимо и весомо, чем заявление гражданского или авиационного техника: "Все по-другому. Что делать".



В интервью каналу Кнессета Дэвидсон сказал: "Заявление пилота весомее с гражданской точки зрения, с точки зрения воздействия".



Он добавил, что "когда пилот говорит что-то, это одно, а когда говорит техник - это значит что-то другое, и как человек, служивший техником - это другое, что делать".



На вопрос: “Чем вы менее важны, чем пилот?” Дэвидсон ответил: “Достичь того, чтобы стать пилотом очень непросто, что поделать. мне этого не удалось”.



на уточняющий вопрос: “Пилот знает больше о правовой реформе” депутат ответил: “Его слова имеют больший вес”.

