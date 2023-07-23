



Депутат "Еш Атид" расплакалась, обращаясь к правительству: "Вы разрушили страну"



Депутат от оппозиции Орит Фаркаш Хакоэн расплакалась на трибуне Кнессета, заявив, что коалиция разрушает Израиль.



"Наша страна в огне. Вы разрушили страну, вы разрушили общество", — заявляет Фаркаш Хакоэн, говоря, что крайне правая политика правительства также превратила Израиль в международного прокаженного и раздавила его технологическую индустрию.



Это "правительство анархистов", говорит она, добавляя: "Вы думаете, что во имя демократии вы имеете право на неограниченную власть".

Фаркаш Хакоэн говорит, что политика коалиции отражает ее приоритеты: "Власть, деньги и честь".



"Как в плохом фильме, — говорит она, — это правительство принимает очередной коррумпированный закон", - Фаркаш Хакоэн приводит список инициатив коалиции и кабинета министров, которые, по ее словам, наносят ущерб экономике, женщинам, целостности выборов, социальной сплоченности и безопасности.



"У нас никогда не было такого правительства, которое ставит нас в неловкое положение по миллиону раз в день", — говорит Фаркаш Хакоэн, добавляя: "Низким точкам нет конца".