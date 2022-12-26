



Депутат "Еш Атид": подстрекательство против ЛГБТК закончится убийством

Депутат "Еш Атид" Йорай Лахав-Герцано заявил в понедельник, что он обеспокоен эскалацией риторики законодателей против сообщества ЛГБТК, что неминуемо приведет к смертельному насилию.



"Я действительно думаю, что это закончится убийством", — сказал он. — "Безответственные выборные должностные лица подстрекают членов сообщества только из-за того, кто они такие, просто потому, что они ЛГБТ. На словах дело не кончится. Слова имеют силу", — сказал Лахав-Герцано в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ".



Комментарии Лахав-Герцано, который сам является представителем ЛГБТ-сообщества, прозвучали в ответ на коалиционное соглашение между партиями "Религиозный сионизм" и "Ликуд", которое включает пункт, предусматривающий, что новое правительство будет стремиться внести поправки в законы о дискриминации, чтобы позволить владельцам бизнеса отказываться от предоставления услуг, если это нарушает их религиозные убеждения. Сделка еще официально не подписана.



Нетаниягу отрицал, что его новое правительство окажет негативное влияние на права ЛГБТК, но Лахав-Герцано сказал, что у лидера "Ликуд" плохой послужной список, когда дело доходит до ЛГБТ, с букетом примеров обманутых и невыполненных обещаний.



"Если он не отменит закон, он будет нести ответственность за то, что происходит. Если Нетаниягу серьезно относится к тому, что он говорит, ему нужно отменить эти соглашения, которые наносят реальный вред ЛГБТ-сообществу", — предупредил Лахав-Герцано.