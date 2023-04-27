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Депутат Еш Атид поддержал "марш миллиона": пост пришлось удалить
27.04.2023 17:28 Алина Груднева

Депутат Еш Атид поддержал "марш миллиона": пост пришлось удалить

Член Кнессета партии Яира Лапида "Еш Атид" Моше Тур-Паз написал пост в поддержку "марша миллиона" в Иерусалиме, но, спохватившись, удалил свой пост.

Он написал, что демонстрация является важной, даже если привлечет всего четверть миллиона граждан.

"У меня там будет больше, чем несколько друзей", - добавил он, пожелав участникам марша удачи. "Мы все братья", - заключил он.

Несмотря на то, что пост депутату пришлось удалить, его скриншот тут же начали распространять в сети.


 

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