



Депутат Еш Атид: Ну и что, что были выборы? Улица тоже иногда линчует



Влиятельный депутат Еш Атид и бывший высокопоставленный офицер ШАБАКа Рам Бен-Барак выступил в рамках мероприятия Шабаттарбут в Беэр-Шеве.



Бен-Бараку сказали: “Нетаниягу, Смотрич, Бен-Гвир и Дери были избраны в ходе демократического процесса”.



Политик ответил: "Ну и что, что были выборы? Улица - судья? Улица тоже иногда линчует. Есть нормы, которые нельзя переступать, и мы их переступили. Мы готовы считать, что человек, дважды осужденный за преступления, должен быть министром финансов, а человек, прошедший короткую военную службу и специализирующийся на провокациях против палестинцев, должен быть министром. Если мы дошли до точки, где мы принимаем это, куда дальше еще можно деградировать?"