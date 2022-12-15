



Депутат - директору Шоврим Штика: жалкий, несчастный и презренный человек

Депутат Ханох Мильвидский (Ликуд) не остался равнодушным к высказываниям Авнера Габрияху, генерального директора организации Шоврим Штика, который принял участие в обсуждении "закона Смотрича", позволяющего назначить еще одного министра в министерстве обороны.



"Я не позволю им причинить вред солдатам ЦАХАЛа", - сказал Мильвидский, - "этот человек - закоренелый преступник, который должен сидеть в тюрьме". Идите и получите гражданство Газы. Почему этому человеку разрешено выступать здесь? Этот человек клевещет на солдат ЦАХАЛа. Презренный и озлобленный преступник, который должен сидеть в тюрьме. Предатель, позор израильского Кнессета. Это организация, которая вредит солдатам, это организация, цель которой - привлечь солдат к международному правосудию".



Когда генеральный директор "Шоврим Штика" обратился к Мильвидскому со словами: "Господин крикун, кто вас вообще спрашивает?", Мильвидский ответил ему: "Заткнись и не разговаривай со мной. Вы жалкий, несчастный и презренный человек. Иди и получи гражданство Газы, негодяй".