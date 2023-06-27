



Депутат Аводы: министру Левину преподали урок



После демонстрации сотен “резервистов”, протестовавших у дома министра юстиции Ярива Левина в Модиине, на заседании комиссии Кнессета по конституции начались беспорядки.



Депутат Гилад Карив (Авода) сказал: "Левин постоянно ноет, он шокирован демонстрацией перед его домом - доброе утро, они называют это демократией. Хорошо, что он получил урок гражданственности, да, иногда демонстрации бывают жестокими".



Депутат Йонатан Мишарки (ШАС) ответил: "Вы называете жжение покрышек демонстрацией?", а депутат Моше Саада (Ликуд) атаковал: "Это преступление, эти подстрекательские слова". Депутат Наама Лазими (Авода): "Те, кто считает, что гей-сообщество хуже террористической организации, не будут учить нас, как проводить демонстрации".



