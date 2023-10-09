



Депутат Айман Уда требует от Израиля освободить всех заключенных террористов

Депутат Кнессета Айман Уда, лидер партии “Хадаш”, призвал Израиль освободить всех палестинских арабских террористов в своих тюрьмах.



В интервью телеканалу Hala TV Elf заявил, что любая попытка обойти проблему палестинских арабов путем нормализации отношений с арабскими странами или других мер не увенчается успехом, поскольку, по его мнению, “мир не может быть достигнут без прекращения оккупации и создания палестинского государства рядом с государством Израиль”.



Ссылаясь на террористическую атаку ХАМАСа и “Исламского джихада”, Уда сказал: “Без тени сомнения, то, что произошло, является беспрецедентным в нескольких аспектах, и нет никаких сомнений в том, что израильский истеблишмент находится в состоянии унижения, напоминающем войну Судного дня”.



“Мы должны вывести всех граждан из круга конфликта и войны, как палестинцев, так и евреев”, – сказал депутат. “Это этическая и моральная позиция, и к ней нужно стремиться, и кроме того оккупация и ее продолжение являются основной проблемой, которой необходимо положить конец, чтобы установить мир”.



Что касается заложников, удерживаемых ХАМАСом, Уда сказал: “На мой взгляд, необходимо вернуть каждого задержанного путем обмена пленными, а в оккупационных тюрьмах есть палестинские заключенные, в том числе палестинские дети и женщины. Необходимо освободить всех израильско-палестинских заключенных из тюрем и плена в рамках сделки по обмену. Это срочный и необходимый шаг”.



Уда заявил, что выступает против призыва лидеров ХАМАСа к участию израильских арабов в борьбе против Израиля.



“Мы вели честную и ответственную борьбу с 1948 года, и так должно продолжаться. Наша позиция заключается в том, что оккупация является главной проблемой, и мы боремся политически и систематически, чтобы положить ей конец”, – сказал он.