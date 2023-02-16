



Данон пожелал удачи Никки Хейли в президентской кампании в США

Депутат Кнессета от “Ликуд” Дани Данон поддержал бывшего посла США в ООН Никки Хейли, которая объявила во вторник, что баллотируется на пост президента.



“Посол Хейли – большой друг народа Израиля”, – сказал Данон, бывший посол Израиля в ООН. “Мы всегда будем помнить, что она сделала в ООН, когда она стояла со мной против зла, поставив моральную ясность на передний край ООН”.



Данон вспомнил, как пригласил Хейли к себе домой на ужин в шаббат.



“Мы говорили о политике, и я рассказал ей о трудностях проведения кампании в Израиле. Она сказала мне, что никогда не проигрывала кампании. Мы знаем, что впереди ее ждут очень интересные задачи”, – сказал депутат.



“Мы желаем ей удачи, и я уверен, что работа в ООН, дала ей инструменты, чтобы продолжать бороться со злом и делать добрые дела для Соединенных Штатов Америки и их ближайшего союзника Израиля”, – добавил Данон. “Я уверен, что если бы Никки Хейли баллотировалась здесь, в Израиле, она бы победила. Но она работает в США. Мы знаем, что это непросто и хотим пожелать ей удачи”.