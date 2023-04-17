



Дэнни Данон: Израиль должен подавить террор любой ценой

"За последние несколько месяцев мы похоронили 18 невинных жертв террора. Мы не должны привыкать к этому кровопролитию. Дети остались сиротами, родители похоронили своих детей, и в результате этих трагедий были разрушены жизни бесчисленных семей. Это ненормально", – считает Дэнни Данон. "Еще более ненормально и отвратительно, когда семьи, друзья и общины террористов прославляют убийц как героев, танцуют и поют, раздавая сладости на улицах, и радуются гибели невинных мужчин, женщин и детей, которые ничего не сделали, кроме того, что родились евреями".



"Что еще более отвратительно, так это политика “плати за убийство”, контролируемая Палестинской администрацией, которая побуждает арабское население, находящееся под их юрисдикцией, калечить и убивать за большие суммы денег. Чем больше людей убито, тем больше денег они получают для себя и своих семей. Неудивительно, что Палестинская администрация не осудила эти самые недавние отвратительные нападения. Вместо этого “Палестинский исламский джихад” и террористическая группировка ХАМАС хвалят теракты", – говорит депутат "Ликуд". "Слишком долго граждане Израиля мирились с этим террором. Пришло время Израилю заявить, что это больше недопустимо. Это не то, как мы хотим жить. Государственная политика сдерживания неэффективна. Нам нужно осуществить реальные изменения. Нам нужна четкая политика абсолютной нетерпимости к терроризму".



По мнению Данона, общая стратегия должна заключаться в ликвидации террора, поэтому нам нужны широкомасштабные операции по предотвращению и устранению угроз и усилению сдерживания будущих актов агрессии. Наш ЦАХАЛ должен иметь контролируемую, но четкую политику в отношении самообороны. Мы должны обеспечить полную реализацию текущих решений, таких как уничтожение домов террористов. Должны быть включены и реализованы дополнительные меры, такие как полная блокировка городов, в которых укрываются террористы, и отмена любых льгот для тех, кто хочет калечить и терроризировать невинных людей. Еще одним средством сдерживания является пересмотр политики в области образования в школах Палестинской администрации и в восточном Иерусалиме. Многие школы и даже детские сады пропагандируют теракты. Это неприемлемо, и мы должны положить конец этому воспитанию насилия и связанному с ним жестокому обращению с детьми.



"Долг и ответственность Израиля перед нашим народом – любой ценой подавить террор, чтобы больше не гибли ни в чем не повинные люди. Мы должны меньше говорить и больше действовать, работая над укреплением нашего народа на его родине", – добавляет политик.