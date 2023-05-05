



День взятия Бастилии: Макрон пригласил Моди стать почетным гостем на параде

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял приглашение президента Франции Эммануэля Макрона стать почетным гостем на традиционном французском военном параде, который состоится в День взятия Бастилии 14 июля.



"Контингент индийских вооруженных сил примет участие в параде вместе с французскими войсками", — говорится в совместном заявлении Франции и Индии, опубликованном на веб-сайте Elysée. Визит Моди совпадет с 25-й годовщиной "стратегического партнерства" между Францией и Индией.



"Этот исторический визит также позволит выступить с совместными инициативами по решению серьезных проблем нашего времени, таких как изменение климата, утрата биоразнообразия и достижение целей в области устойчивого развития".



Но Макрон, вероятно, больше всего заинтересован в укреплении связей с Индией, чтобы попытаться отдалить Нью-Дели от России, которая была грозным партнером Индии во время холодной войны и до сих пор считается другом. Индия также воздерживается от критики российского вторжения в Украину и продолжает торговать оружием с Москвой, несмотря на санкции США.

