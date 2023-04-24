



День памяти: чествование павших солдат начнется сегодня вечером

День памяти павших израильских солдат и жертв враждебных действий откроется сегодня вечером в 20:00 минутной поминальной сиреной.



Сразу после этого по всей стране начнутся памятные митинги, первым из которых станет государственная церемония, в ходе которой на площади у Стены плача в Иерусалиме будет зажжена поминальная свеча в присутствии президента Герцога, министра обороны Йоава Галанта и главы ЦАХАЛ Герци Халеви.



Завтра в 8:30 чтение имен павших солдат Израиля начнется в мемориальном зале на горе Герцля. В 11:00 прозвучит двухминутная сирена. Сразу после сирены начнется торжественная церемония.



В 11:02 истребители совершат облет воинского кладбища и мемориального зала на горе Герцля. В 13:00 состоится церемония памяти погибших солдат ЦАХАЛа.









