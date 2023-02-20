



“День национального траура”: оппозиция осуждает продвижение судебной реформы

Как только комиссия Кнессета по вопросам Конституции, законодательства и правосудия начала обсуждение законопроектов о пересмотре судебной системы, члены оппозиции назвали сегодняшний день “днем национального траура”.



“Сегодня трудный день для нас и для многих граждан Израиля“, — сказала депутат Кнессета Орит Фаркаш-Хакоэн от партии Махане Мамлахти.



Обращаясь к председателю комиссии Симхе Ротман, она отметила: “Несмотря на ваши призывы к диалогу, я не нашла в этой комиссии протянутой к диалогу руки. Я разочарована происходящим здесь процессом и результатами этих дебатов“.

