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“День национального траура”: оппозиция осуждает продвижение судебной реформы
20.02.2023 12:08 Ирина Демьянова

“День национального траура”: оппозиция осуждает продвижение судебной реформы

Как только комиссия Кнессета по вопросам Конституции, законодательства и правосудия начала обсуждение законопроектов о пересмотре судебной системы, члены оппозиции назвали сегодняшний день “днем национального траура”.

“Сегодня трудный день для нас и для многих граждан Израиля“, — сказала депутат Кнессета Орит Фаркаш-Хакоэн от  партии Махане Мамлахти.

Обращаясь к председателю комиссии Симхе Ротман, она отметила: “Несмотря на ваши призывы к диалогу, я не нашла в этой комиссии протянутой к диалогу руки. Я разочарована происходящим здесь процессом и результатами этих дебатов“.
 

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