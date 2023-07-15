



"День национального сопротивления" перенесен

Лидеры протеста против правовой реформы решили перенести объявленный ими ранее "День национального сопротивления".



Об этом сообщает газета "Маарив".



Согласно заявлению, сделанному 15 июля, демонстрации перенесены на 18 июля.



"Дату решено изменить после оценки ситуации, в ходе которой было решено упорядочить последовательность дней сопротивления до тех пор, пока диктаторское законодательство не будет полностью остановлено", — сказано в заявлении.



Они потребовали от правительства Израиля "остановить уничтожение ЦАХАЛа, разрушение экономики и раскол нации".



Напомним, что изначально "День национального сопротивления" был анонсирован на понедельник, 17 июля. По словам организаторов, в течение дня планировались "значительные мероприятия по срыву рутины".