"День национального сопротивления": десятки задержанных
За день, 18 июля, полиция задержала как минимум 37 протестующих против правовой реформы.
Их подозревают в нарушении общественного порядка. Массовые демонстрации по всей стране проходят с самого утра в рамках "дня национального сопротивления".
По словам правоохранителей, они готовы и дальше разрешать проведение акций протеста, однако те, кто нарушают закон, будут арестованы.
Полиция призвала демонстрантов не выходить на платформы железнодорожных станций, поскольку это опасно для жизни. Правоохранители закрыли многие станции и приказали поездам не останавливаться в Тель-Авиве.
Между тем, вечером около 300 протестующих пришли к посольству США в Тель-Авиве. Они митингуют на фоне предстоящей встречи президентов Ицхака Герцога и Джо Байдена в Вашингтоне.
המחאה מתגברת: 8 מפגינים נעצרו בחשד שניסו לרדת לנתיבי איילון במחלף השלום— חדשות 13 (@newsisrael13) July 18, 2023
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(צילום: מרים אלסטר, פלאש 90) pic.twitter.com/Nztrojnh4X
לקראת פגישת הנשיאים: כ-300 מפגינים מחוץ לשגרירות ארה"ב בתל אביב@hadasgrinberg pic.twitter.com/atUi35MjnC— כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2023
А тем временем, лидер протестного движения "Черные Флаги" Шикма Бреслер объявила о том, что демонстранты намерены пройти маршем из Тель-Авива в Иерусалим, который стартует сегодня, 18 июля, в 20:30.