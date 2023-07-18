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"День национального сопротивления": десятки задержанных
18.07.2023 18:57 Алина Груднева

"День национального сопротивления": десятки задержанных

За день, 18 июля, полиция задержала как минимум 37 протестующих против правовой реформы.

Их подозревают в нарушении общественного порядка. Массовые демонстрации по всей стране проходят с самого утра в рамках "дня национального сопротивления".

По словам правоохранителей, они готовы и дальше разрешать проведение акций протеста, однако те, кто нарушают закон, будут арестованы.

Полиция призвала демонстрантов не выходить на платформы железнодорожных станций, поскольку это опасно для жизни. Правоохранители закрыли многие станции и приказали поездам не останавливаться в Тель-Авиве.

Между тем, вечером около 300 протестующих пришли к посольству США в Тель-Авиве. Они митингуют на фоне предстоящей встречи президентов Ицхака Герцога и Джо Байдена в Вашингтоне.


А тем временем, лидер протестного движения "Черные Флаги" Шикма Бреслер объявила о том, что демонстранты намерены пройти маршем из Тель-Авива в Иерусалим, который стартует сегодня, 18 июля, в 20:30.

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