



"День национального сопротивления": десятки задержанных

За день, 18 июля, полиция задержала как минимум 37 протестующих против правовой реформы.



Их подозревают в нарушении общественного порядка. Массовые демонстрации по всей стране проходят с самого утра в рамках "дня национального сопротивления".



По словам правоохранителей, они готовы и дальше разрешать проведение акций протеста, однако те, кто нарушают закон, будут арестованы.



Полиция призвала демонстрантов не выходить на платформы железнодорожных станций, поскольку это опасно для жизни. Правоохранители закрыли многие станции и приказали поездам не останавливаться в Тель-Авиве.



Между тем, вечером около 300 протестующих пришли к посольству США в Тель-Авиве. Они митингуют на фоне предстоящей встречи президентов Ицхака Герцога и Джо Байдена в Вашингтоне.



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(צילום: מרים אלסטר, פלאש 90) pic.twitter.com/Nztrojnh4X — חדשות 13 (@newsisrael13) July 18, 2023

לקראת פגישת הנשיאים: כ-300 מפגינים מחוץ לשגרירות ארה"ב בתל אביב@hadasgrinberg pic.twitter.com/atUi35MjnC — כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2023