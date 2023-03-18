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"День национального паралича": остановка транспорта и марш на Бней-Брак
18.03.2023 12:03 Аркадий Бочаровский

"День национального паралича": остановка транспорта и марш на Бней-Брак

Канал КАН сообщил подробности планов действия организаторов протестов против правовой революции на следующей неделе.

Враги реформ обещают "сбои работы транспорта и перекрытие дорог - но в гораздо больших масштабах, чем прежде".

Кроме того, планируется марш из Рамат-Гана в Бней-Брак для демонстрации “перед лицом харедим”.

Также планируется перекрытие дорог и блокирование международного аэропорта Бен-Гурион перед вылетом Нетаниягу в Лондон.

Сегодня, 17 марта, ожидаются протесты в 120 районах по всему Израилю.
 

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