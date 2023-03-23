



"День национального паралича": число задержанных приближается к 90

В течение дня, 23 марта, полиция задержала по всему Израилю 87 протестующих против правовой реформы.



Их арестовали по подозрению в беспорядках и хулиганстве.



Большинство задержаний проводилось в Тель-Авиве, где протестующие перекрыли шоссе Аялон.



איילון חסום כבר יותר משעה, המשטרה מתקשה לפנות את המפגינים | כל העדכונים >> https://t.co/xfw56hBmR9 pic.twitter.com/qhdRDCMEPm — חדשות 13 (@newsisrael13) March 23, 2023