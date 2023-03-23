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"День национального паралича": число задержанных приближается к 90
23.03.2023 17:11 Алина Груднева

"День национального паралича": число задержанных приближается к 90

В течение дня, 23 марта, полиция задержала по всему Израилю 87 протестующих против правовой реформы.

Их арестовали по подозрению в беспорядках и хулиганстве.

Большинство задержаний проводилось в Тель-Авиве, где протестующие перекрыли шоссе Аялон.
 

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