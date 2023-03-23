"День национального паралича": число задержанных приближается к 90
В течение дня, 23 марта, полиция задержала по всему Израилю 87 протестующих против правовой реформы.
Их арестовали по подозрению в беспорядках и хулиганстве.
Большинство задержаний проводилось в Тель-Авиве, где протестующие перекрыли шоссе Аялон.
איילון חסום כבר יותר משעה, המשטרה מתקשה לפנות את המפגינים | כל העדכונים >> https://t.co/xfw56hBmR9 pic.twitter.com/qhdRDCMEPm— חדשות 13 (@newsisrael13) March 23, 2023
תיעוד מאיילון: שוטר דוחף באלימות מפגין מבוגר ומפיל אותו לקרקע— חדשות 13 (@newsisrael13) March 23, 2023
לכל העדכונים >> https://t.co/xfw56hAP1B pic.twitter.com/srzgoH6YKd